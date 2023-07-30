Презентация муниципалитетов началась на малой сцене Дней Псковской области в Витебске

14:56, 30 июля 2023, ПАИ

На малой сцене Дней Псковской области в Витебске началась презентация муниципалитетов региона, передаёт корреспондент «Первого Псковского».

На сцене выступают ансамбли, коллективы и артисты из Пыталовского, Великолукского, Островского, Опочецкого, Пустошкинского, Невельского, Себежского, Локнянского районов. Псков представлен артистами городского цирка.

Перед выступлением гостям рассказывают об истории муниципалитета, знакомят с интересными фактами и знаковыми мероприятиями.

Напомним, что афиша Дней Псковской области в Витебске опубликована здесь, расписание молодёжно-патриотического блока тут. Помимо этого, есть отдельная программа для туристов.

Со всеми новостями празднования Дней Псковской области в Витебске можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.