Борис Елкин поздравил сотрудников погрануправления с Днём ВМФ России

17:13, 30 июля 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил сотрудников и ветеранов Пограничного управления ФСБ России по Псковской области с Днём Военно-Морского Флота России. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

«Примите слова искреннего уважения за вашу смелость и доблесть, преданность родной стране, за верность служебному долгу защиты государственной границы России и обеспечения безопасности наших сограждан», – написал он.

Борис Елкин отметил, что в этот день псковичи чествуют ветеранов флота и всех, кто в нелёгких условиях охранял водные границы России, являясь образцом мужества, самоотверженности и верности своему Отечеству.

«От всей души желаю всем крепкого здоровья, удачи в выполнении ответственных государственных задач, благополучия и дальнейших успехов в службе на благо нашей Родины!» – заключил глава города.

Напомним, что сегодня в Пскове прошли торжественные мероприятия, посвящённые празднованию Дня ВМФ России. На праздновании собрались тысячи псковичей.