Полиция ищет свидетелей наезда на пешехода в Пскове

16:02, 30 июля 2023, ПАИ

Неизвестный водитель электросамоката совершил наезд на пешехода и скрылся. Происшествие случилось в Пскове 16 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Финском парке Пскова 16 июля в 23:05 вблизи дома № 2 на улице Карла Маркса неустановленный водитель электросамоката, двигаясь по пешеходной зоне при наличии велосипедной дорожки, совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. В результате наезда пострадала 20-летняя девушка.

Всех, кто стал очевидцем произошедшего или владеет какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, сотрудники полиции просят позвонить по телефонам 102, 59-38-40, 8-911-884-88-88.

«А водителю, ставшему участником данного ДТП, предлагается самостоятельно обратиться в Госавтоинспекцию УМВД России по городу Пскову по указанным выше телефонам», – отметили в пресс-службе.