16-килограммовый пряник привезли на Дни Псковской области в Витебск

18:57, 30 июля 2023, ПАИ

16-килограммовый пряник привезли на Дни Псковской области в Витебск. Видео с мероприятия опубликовал в своём телеграм-канале губернатор Михаил Ведерников.

«Это символ уважения и почёта! Получается, что мы целых 16 килограммов уважения и почёта привезли к вам!» – отметила заместитель председателя комитета по туризму Псковской области Елена Климова.

Глава региона, в свою очередь, написал, что в адрес Псковской области и её жителей было сказано много тёплых слов. «Спасибо всем нашим мастерам и предприятиям, чью продукцию можно с гордостью (и с пользой) показать друзьям и соседям!» – отметил Михаил Ведерников.

На мероприятии представили различную продукцию из Псковской области, среди неё: мясные деликатесы и перепелиные яйца из Изборска, невельские улитки, «Красное знамя», себежские пряники и вездеход «Тактик».

Помимо этого, на Днях Псковской области в Витебске прошла концертная программа. Там выступили группа «Саморезы», театр танца «Русские узоры», ансамбль русской музыки «Псков» и Александр Либ, ансамбль «Сказ», Лиза Матрёшка, группа Radioband и другие.

Отметим, что со всеми новостями о ходе мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

Напомним, Дни Псковской области в Витебске проводятся в соответствии с решением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, принятым на встрече с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным в рамках рабочего визита в июле 2022 года делегации Витебского областного исполнительного комитета в Псковскую область.