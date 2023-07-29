Лучшие музыкальные коллективы Псковской области выступают в Витебске
Лучшие музыкальные исполнители и танцевальные коллективы из Псковской области выступают в Витебске. Об этом сообщает Театрально-концертная дирекция Псковской области в своём телеграм-канале.
Для витебчан на главной сцене парка Тысячелетия выступили ансамбль русской музыки «Псков» и Александр Либ.
«Театр танца «Русские узоры» зажигает на сцене Дней Псковской области в Витебске», – отметили в дирекции.
Продолжила концерт под аплодисменты жителей и гостей Витебска группа «Саморезы».
Также в рамках Дней Псковской области выступили лучшие творческие коллективы Псковской области. Для детей было организовано научное шоу.
Напомним, что афиша Дней Псковской области в Витебске опубликована здесь, расписание молодёжно-патриотического блока тут. Помимо этого, есть отдельная программа для туристов.
Химические опыты, телекинез и гипноз: научное шоу показали детям на Днях Псковской области в Витебске