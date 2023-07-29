Лучшие музыкальные коллективы Псковской области выступают в Витебске

21:38, 29 июля 2023, ПАИ

Лучшие музыкальные исполнители и танцевальные коллективы из Псковской области выступают в Витебске. Об этом сообщает Театрально-концертная дирекция Псковской области в своём телеграм-канале.

Для витебчан на главной сцене парка Тысячелетия выступили ансамбль русской музыки «Псков» и Александр Либ.

«Театр танца «Русские узоры» зажигает на сцене Дней Псковской области в Витебске», – отметили в дирекции.

Продолжила концерт под аплодисменты жителей и гостей Витебска группа «Саморезы».

Также в рамках Дней Псковской области выступили лучшие творческие коллективы Псковской области. Для детей было организовано научное шоу.

Напомним, что афиша Дней Псковской области в Витебске опубликована здесь, расписание молодёжно-патриотического блока тут. Помимо этого, есть отдельная программа для туристов.