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Псковские футболистки обыграли «Лениградец»  

Псковские футболистки выиграли у спортивной школы «Ленинградец» со счётом 2:0. Игра проходила в рамках десятого тура юношеской футбольной лиги в Великом Новгороде на стадионе «Электрон». Об этом тренер команды Елена Колышева сообщила в беседе с корреспондентом ПАИ. 
 
Фото: Елена Колышева

«В первом круге мы им уступили 1:4. Сегодняшний матч для нас складывался непросто. В первом тайме «Ленинградец» владел преимуществом. На второй тайм больше настроились, хотели сделать подарок тренеру. Забили гол в начале второго тайма. После этого стало полегче. Оба мяча забила Анжелика Кольцова», – рассказала Елена Колышева.

«Мы очень мало отдыхали между турами, – продолжила тренер команды. – Может из-за этого набрали игровую форму. К тому же появилась игровая практика, поэтому стали понимать, что нам надо делать на поле. К тому же девчонки стали более уверенными в себе, особенно после игры с Петрозаводском».

Также Елена Колышева выделила игроков обороны, ведь уже второй матч подряд «Псков» выигрывает всухую. «У нас неплохая линия защиты. Три футболистки отыграли на хорошем уровне. Они помогают вратарям, потому что они у нас ещё побаиваются играть. Также это наш первый турнир с офсайдами. Сейчас мы больше понимаем, что это такое, быстрее выходим из своей зоны»,  – подчеркнула тренер. 

Напомним, что в прошлом туре подопечные Елены и Андрея Колышевых выиграли в команды из Петрозаводска.

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