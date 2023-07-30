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Общество

Полицейские продолжают разыскивать пропавшего в начале лета псковича

Полицейские продолжают разыскивать без вести пропавшего 7 июня 2023 года Андрея Петрова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Этот 31-летний пскович проживал в областном центре в доме по улице Новосёлов. По имеющимся данным, последний раз его видели на прибрежной территории вблизи спортивного комплекса «Электрон».

Приметы: на вид около 30 лет, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, короткие русые волосы.

Был одет в чёрная куртку фирмы «Найк», спортивные штаны и кроссовки черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8 (952)-214-48-97, 59-63-22.

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