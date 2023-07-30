Участки двух дорог в Пскове перекроют 4 августа для съемок фильма «Казачок»

22:53, 30 июля 2023, ПАИ

Движение транспорта ограничат в Пскове на время съемок многосерийного фильма «Казачок» 4 августа. Соответствующее постановление, подписанное главой города Борисом Елкиным, опубликовано на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

В связи с проведением в Пскове съемок многосерийного художественного фильма под рабочим названием «Казачок» вводится временное ограничение движения транспорта с 6:00 до 18:00 по Комсомольскому переулку от улицы Некрасова до улицы Гоголя.

В качестве объезда определены улица Некрасова, Свердлова и Октябрьский проспект.

Помимо этого, с 6:00 до 18:00 движение ограничат по улице Гоголя на участке от Комсомольского переулка до дома № 10 по улице Гоголя. В качестве объезда также определены улица Некрасова, Свердлова и Октябрьский проспект.

Ранее сообщалось, что декорации к съёмкам сериала «Казачок» строят в Новоржевском районе.