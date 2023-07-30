Псковичи обсуждают видовую принадлежность найденной в Палкинском районе змеи

23:15, 30 июля 2023, ПАИ

Змею обнаружил мужчина в Палкинском районе. Об этом он сообщил в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Какая штука, трогать не стал», – отметил он.

«Конечно не трогать! Это гадюка!» – написала женщина в комментарии к посту. «Гадюка. Увидишь – не забудешь. Все мною встреченные в сознательной жизни гадюки помнятся до мелочей. Опасная тварь», – подчеркнула другая местная жительница.

«А может, это уж?» – спросила девушка под постом. «Нет, это гадюка!» – ответил ей мужчина.

Ранее сообщалось, что псковичи гадали о происхождении ядовитой змеи.