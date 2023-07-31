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Грозовые дожди и тепло принесёт антициклон на Северо-Запад России

Грозовые дожди и тепло принесёт антициклон на Северо-Запад России на этой неделе. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Фото: Елена Коноплёва/ПАИ

«По территории Северо-Запада будут смещаться атлантические циклоны, так что здесь опять не обойдётся без грозовых дождей. Вместе с облаками сюда будут поступать хорошо прогревшиеся воздушные массы, поэтому температурный режим окажется теплее климата – днём от +22 до +27 градусов, и только в первые дни на Крайнем Севере будет холоднее – от +12 до +17 градусов», – отмечают синоптики.

Ранее псковичам рассказали о схеме составления прогнозов погоды. Также метеоролог рассказала, каким будет август в Псковской области. 

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