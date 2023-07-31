Почти треть псковичей хотят стать предпринимателями – опрос

09:30, 31 июля 2023, ПАИ

Открыть собственный бизнес хотят трое из десяти опрошенных псковичей. В опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные граждане старше 18 лет из города, не занимающиеся в настоящий момент предпринимательской деятельностью.

Сегодня 32 % псковичей рассматривают возможность открытия своего бизнеса. 54 % не готовы стать предпринимателями.

Опрос также выявил закономерность снижения желания открыть своё дело с увеличением возраста. Среди респондентов моложе 24 лет готовы к открытию бизнеса 41 %, среди респондентов старше 45 лет таких лишь 23 %.

Число желающих стать предпринимателями растёт с увеличением дохода: лишь 20 % опрошенных с зарплатой менее 30 тысяч рублей в месяц готовы работать на себя, среди опрошенных с доходом от 80 тысяч рублей в месяц – 47 %.

«Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще остальных возможность открытия своего дела рассматривают специалисты по закупкам и юристы (по 44 %), а также маркетологи (41 %). Меньше всего стремящихся открыть свой бизнес среди бухгалтеров (15 %), продавцов (16 %) и секретарей (18 %)», – отметили в SuperJob.