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Общество

Почти треть псковичей хотят стать предпринимателями – опрос

Открыть собственный бизнес хотят трое из десяти опрошенных псковичей. В опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные граждане старше 18 лет из города, не занимающиеся в настоящий момент предпринимательской деятельностью.

Сегодня 32 % псковичей рассматривают возможность открытия своего бизнеса. 54 % не готовы стать предпринимателями.

Опрос также выявил закономерность снижения желания открыть своё дело с увеличением возраста. Среди респондентов моложе 24 лет готовы к открытию бизнеса 41 %, среди респондентов старше 45 лет таких лишь 23 %.

Число желающих стать предпринимателями растёт с увеличением дохода: лишь 20 % опрошенных с зарплатой менее 30 тысяч рублей в месяц готовы работать на себя, среди опрошенных с доходом от 80 тысяч рублей в месяц – 47 %.

«Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще остальных возможность открытия своего дела рассматривают специалисты по закупкам и юристы (по 44 %), а также маркетологи (41 %). Меньше всего стремящихся открыть свой бизнес среди бухгалтеров (15 %), продавцов (16 %) и секретарей (18 %)», – отметили в SuperJob.

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