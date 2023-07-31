Три человека погибли в ДТП на псковских дорогах за неделю

14:03, 31 июля 2023, ПАИ

16 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировали сотрудники Госавтоинспекции Псковской области за период с 24 по 30 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В результате ДТП погибли три человека, а 18 получили травмы различной степени тяжести.

Также за данный период сотрудники ГИБДД пресекли 1435 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили 54 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. В том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали восемь водителей.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!» – напомнили сотрудники Госавтоинспекции.