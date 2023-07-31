Пятерых пьяных водителей-рецидивистов поймали в Псковской области за три дня

16:57, 31 июля 2023, ПАИ

Пятерых нетрезвых водителей, которых ранее уже подвергали административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержала дорожная полиция в Псковской области с 28 по 30 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 28 июля в Плюссе на улице Промышленной полицейские остановили для проверки автомобиль УАЗ, которым управлял нетрезвый 43-летний местный житель.

Утром 29 июля в Псковском районе по дороге Подборовье – Лопатово – Боровичи на автомашине ВАЗ следовал 40-летний местный житель. Выяснилось, что и он был в нетрезвом виде.

В тот же день по улице Полевой в Острове на автомобиле «Лада-Калина» ехал нетрезвый 44-летний житель Островского района.

Другого нетрезвого водителя поймали на улице Лепешинского в Пскове вечером 29 июля. Там дорожные полицейские остановили нетрезвого 48-летнего псковича, который ехал за рулём автомобиля Kia.

Кроме того, 30 июля на улице Комсомольской в Великих Луках полицейские задержали 38-летнего водителя, ехавшего за рулём автомобиля Chevrolet.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что в соответствии со статьёй 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.