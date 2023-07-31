Двух подростков разыскивают в Псковской области

11:20, 31 июля 2023, ПАИ

Полиция разыскивает двух несовершеннолетних подростков Виктора и Сергея Ивановых, проживающих в деревне Мощеново Опочецкого района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе МО МВД России «Опочецкий».

Как сообщили в полиции, до настоящего времени местонахождение подростков неизвестно. Разыскивается Сергей Иванов 2008 года рождения. Его рост составляет 165 сантиметров, глаза голубые, прямые светло-русые волосы, речь звонкая, ясная. Был одет в серую толстовку с капюшоном красного цвета, синие спортивные штаны с оранжевыми светоотражательными полосками, синие кроссовки с полосками.

Также разыскивается Виктор Иванов 2011 года рождения. Подросток ростом 165 сантиметров, у него голубые глаза, прямые светло-русые волосы, звонкая, ясная речь, говорит быстро. Был одет в тёмно-зелёную футболку, синие спортивные штаны и синие кроссовки.

Имеющуюся информацию о судьбе Сергея и Виктора Иванова можно сообщить в дежурную часть МО МВД России «Опочецкий» по номерам (8 81138) 2-17-55, (8 81138) 2-22-45.