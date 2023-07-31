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Общество

Почти 40% псковичей метеозависимы – опрос

Влияет ли погода на работоспособность псковичей, рассказали в сервисе SuperJob.

Фото: Елена Коноплёва/ПАИ

Перемена погоды сказывается на работоспособности 39 % псковичей, причём солнце мотивирует к труду больше, чем ненастье. Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего на метеозависимость жалуются администраторы: о том, что на их работоспособность влияет погода, сообщили 53 % из них. Почти столь же чувствительны к ситуации за окном операторы call-центров и секретари (по 51 %), а также экономисты (50 %). В пятёрку самых метеозависимых профессий вошли также дизайнеры (среди них о воздействии погодных условий на результативность труда сообщил каждый второй) и менеджеры по закупкам (46 %).

Напротив, меньше всего метеозависимых среди квалифицированных рабочих: о том, что погода сказывается на их работоспособности, сообщили только 22 %. Кроме того, редко поддаются на провокации природы системные администраторы (23 %) и кладовщики (27 %).

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