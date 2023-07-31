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Общество

Масштаб Дней Псковской области в Витебске поразил белорусов – Ольга Тимофеева

Жителей Белоруссии поразил масштаб Дней Псковской области в Витебске. Мероприятие стало для них неожиданностью, заявила председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева в эфире программы «Псковский телеграм Online».

Фото ПАИ. На фото Ольга Тимофеева

«На нашей площадке были все! У них, кроме Славянского базара, таких больших мероприятий больше нет, для самих жителей города это было неожиданностью. Они уже привыкли к Славянскому базару, а тут такое произошло», – отметила Ольга Тимофеева.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Председатель профильного комитета подчеркнула, что мероприятие всё-таки получилось. «Коллеги из Белоруссии сейчас призадумались, потому что в следующем году им приезжать сюда, так что у них есть целый год, чтобы чем-то ответить», – заключила гостья программы.  

Отметим, что со всеми новостями о ходе Дней Псковской области в Витебске можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ

Напомним, мероприятие проводилось в соответствии с решением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, принятым на встрече с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным в рамках рабочего визита делегации Витебского областного исполнительного комитета в Псковскую область в июле 2022 года. 

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Масштаб Дней Псковской области в Витебске поразил белорусов – Ольга Тимофеева


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