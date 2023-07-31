Масштаб Дней Псковской области в Витебске поразил белорусов – Ольга Тимофеева

12:36, 31 июля 2023, ПАИ

Жителей Белоруссии поразил масштаб Дней Псковской области в Витебске. Мероприятие стало для них неожиданностью, заявила председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева в эфире программы «Псковский телеграм Online».

«На нашей площадке были все! У них, кроме Славянского базара, таких больших мероприятий больше нет, для самих жителей города это было неожиданностью. Они уже привыкли к Славянскому базару, а тут такое произошло», – отметила Ольга Тимофеева.

Председатель профильного комитета подчеркнула, что мероприятие всё-таки получилось. «Коллеги из Белоруссии сейчас призадумались, потому что в следующем году им приезжать сюда, так что у них есть целый год, чтобы чем-то ответить», – заключила гостья программы.

Отметим, что со всеми новостями о ходе Дней Псковской области в Витебске можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

Напомним, мероприятие проводилось в соответствии с решением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, принятым на встрече с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным в рамках рабочего визита делегации Витебского областного исполнительного комитета в Псковскую область в июле 2022 года.