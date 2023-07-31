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Дни Псковской области в Витебске прошли без технических неполадок

Дни Псковской области в Витебске прошли без технических неполадок. Об этом сообщила председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева в эфире программы «Псковский телеграм Online».

Фото ПАИ. На фото Ольга Тимофеева.

По её словам, мероприятие на площадке в Белоруссии прошло замечательно.

Помимо этого, председатель профильного комитета поделилась своими впечатлениями от работы в Витебске: «Я была в движении, в работе. Контролировала нашу площадку. Был неподдельный интерес, такой формат был впервые. Псков приехал в первый раз, люди спрашивали, что это такое. Интерес возник ещё на генеральном прогоне, когда сцена работала, когда мы пытались без звука прокрутить шоу, а люди спрашивали: «А что здесь происходит?». А потом коллеги из СМИ сказали, что, когда выложили этот прогон, за 30 минут было около 100 репостов. Они сказали, что раньше никакой новостной контент такого количества репостов не давал. Это здорово, но вместе с тем было очень волнительно, потому что люди пришли с определёнными ожиданиями».

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Гостья программы рассказала, что у организаторов перед началом мероприятия было напряжение из-за того, что в Витебске шёл дождь. «Мы не могли протестировать всё, что было связано с электричеством. Но это всё рабочие моменты, о них даже не стоит говорить. Мы знали, что на нашей площадке в наше время дождя не будет, мы в это верили, и всё прошло замечательно», – заключила Ольга Тимофеева.  

Отметим, что со всеми новостями о ходе Дней Псковской области в Витебске можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ

Напомним, мероприятие проводилось в соответствии с решением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, принятым на встрече с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным в рамках рабочего визита делегации Витебского областного исполнительного комитета в Псковскую область в июле 2022 года. 

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