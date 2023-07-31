В Псковской области виден активный диалог власти и жителей – эксперт

13:53, 31 июля 2023, ПАИ

О том, какими социальными сетями предпочитают пользоваться псковичи, насколько в этом они похожи на остальных россиян, а также о том, эффективно ли работают в социальных сетях представители региональных и муниципальных властей в Псковской области, Александру Машкарину, автору программы «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский», рассказала руководитель управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова.

Отметим, что на минувшей неделе эксперты АНО «Диалог Регионы» провели для руководителей органов региональной и муниципальной властей семинар, посвящённый работе в социальных сетях и качеству обратной связи с жителями региона.

Псковская область в соцсетях – портрет России

– Елена, интересует вопрос, что читают псковичи. Есть определённые стереотипы по популярности социальных сетей в России. Попадают ли псковичи в этот тренд?

– Попадают. Это удивительная история. Потому что, по сути, по потреблению мессенджеров, если не мерить всю Россию, можно посмотреть, что происходит в Псковском регионе, и полностью попасть в общероссийский срез. Топ-3 самых популярных мессенджера – это WhatsApp*, Telegram, Viber. И соответствующая аудитория, WhatsApp* и Viber воюют за одну и ту же аудиторию, преимущественно женскую – это традиционные чаты, связанные с детскими садами, со школами, какое-то общение с родственниками.

Telegram – это немного другая социальная сеть, у неё есть другие гендерные особенности. И она уже становится социальной сетью, это не оговорка. Мы видим, что они добавили дополнительные атрибуты в виде сторис. Это более мужская социальная сеть, как в России, так и в регионе. Более ограниченная по формату, несмотря на то что практически каждый второй в той или иной степени ей пользуется.

– Пользователи Telegram – это в основном люди с достатком, мужчины – таковы данные исследований. В связи с расширением аудитории Telegram, меняется ли этот портрет пользователя? Можно ли сказать, что он становится проще, среднее? Псковская область – небогатый регион, и можно предположить, что здесь основная аудитория Telegram не такая, как в Москве или Санкт-Петербурге.

– Необходимо оговориться о том, что когда мы поговорим о достатке, то социология всегда говорит о самооценке, мы не пересчитываем деньги в кармане. То есть это то, как люди сами себя позиционируют. Если человек говорит, что может позволить себе всё, то мы не можем усомниться, потому что это его истинное мнение.

Чем больше аудитория, тем больше различных страт туда попадает. Но тут есть такой феномен Telegram, что с запретом социальных сетей, он сделал кратный рост и сейчас. Наверное, последние полгода мы не фиксируем какой-то существенной динамики в её пополнении. И когда я говорю, что превалируют, это не значит, что 90 % покрытия – это только мужчины высокодоходники, айтишники из крупных городов. Это значит, что этот сегмент выделяет её от других социальных сетей и мессенджеров. А если мы говорим про социальные сети, то практически тотальное покрытие в соцсети «ВКонтакте», это больше 80 %. «Одноклассники», кстати, в отличие от России в целом, гораздо меньше представлены в Псковском регионе, чем даже на Северо-Западе. Причём кратно, практически в два раза меньше аудитория, нежели по всей стране.

– Удивительно, учитывая, что население Псковской области считается возрастным. Много людей в пожилом возрасте, которые привыкли пользоваться «Одноклассниками».

– Они не так популярны, как в России в целом, но как говорят сами коллеги из «Одноклассников», они больше не возрастная аудитория на самом деле. Молодёжь там найти сложно, это правда, но это далеко не 50-60+, это очень разнородная аудитория, разные сегменты там тоже представлены.

«Процент знающих, как и где обратиться к властям, выше, чем по России»

– Последние несколько лет, представители муниципальных и государственных властей активно идут в паблики. Сперва это были губернаторы, правительства, мэрии. Теперь чуть ли не у каждого чиновника есть свой паблик, у глав муниципалитетов есть свои паблики. Как вы оцениваете развитость этого в Псковской области, насколько эффективно госпаблики работают в регионе?

– Прямого исследования по страницам у нас не было. Тем не менее мы можем посмотреть на тот результат, который мы фиксируем с точки зрения получения обратной связи в Интернете. То, как оценивают работы с обращениями граждан, комментариями сами люди. И здесь максимальная похвала тому, как ведётся эта политика в регионе. Потому что процент знающих, что можно написать в Интернете, обратиться к органам власти, знающих площадки существенно выше, чем по России. В целом, практически 78 % что-то слышали или знают, больше половины видели этот активный диалог, причём в позитивном ключе. Негативную оценку демонстрирует примерно четверть жителей региона. Но здесь это вопрос для исследователей, с чем это связано: это просто нежелание общаться? Многие люди воспринимают это как не место для дискуссий с властью, либо это какой-то негативный опыт. Тем не менее большинство считают это востребованным, правильным и декларируют готовность и запрос на наличие такой обратной связи и диалог с обществом. Мне кажется, эта высокая оценка, которая есть не в каждом регионе, – это большой кредит доверия к власти.

– Ещё один вопрос касается соцсети «ВКонтакте» и Telegram. Принято считать, что эффективная коммуникация – это соцсеть «ВКонтакте», поэтому у нас чиновники так любят эту социальную сеть и в основном ведут её, Telegram почему-то недооценивают. Оправдано ли это, стоит ли вести только одну социальную сеть, на ваш взгляд?

– Если соцсеть «ВКонтакте» покрывает 80 % аудитории, а Telegram в районе 44 %, это практически двукратное различие, поэтому акценты понятны. Но на 44 % уже нельзя не обращать внимания, поэтому, мне кажется, диалог должен происходить на тех площадках, где людям комфортно общаться. Там, где присутствует значительный объём, должна присутствовать и власть, тем более что люди артикулируют запрос на общение.

* WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской.