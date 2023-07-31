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Общество

Движение транспорта ограничат на улице Коммунальной в Пскове с 31 июля

Движение автотранспорта ограничат по полосам на улице Коммунальной в Пскове с 20:00 31 июля до 6:00 3 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото: ПАИ

Подрядчик выполнит работы к укладке верхнего слоя асфальта на участке улицы Коммунальной от улицы Балтийской до улицы Западной.

Дорожные работы будут вестись на одной стороне проезжей части. Псковичей призвали учесть информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда. 

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