Девять единиц оружия изъяли у псковичей за неделю

16:12, 31 июля 2023, ПАИ

Девять единиц гражданского оружия и 88 патронов изъяли росгвардейцы у псковичей с 24 по 30 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Также было выявлено 11 административных правонарушений.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области (ЦЛРР) напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами о перерегистрации оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление можно подать через портал «Государственных услуг».