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Побывавший в космосе вымпел станет новым экспонатом Псковского планетария

Уникальные экспонаты Роскосмоса пополнят коллекцию Псковского планетария в ближайшее время. Одним из них станет вымпел, побывавший в космосе. Об этом заявил директор учреждения Владимир Колпаков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото Петра Митрофанова

По словам Владимира Колпакова, в Псковском планетарии в скором времени появится вымпел из транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22».

«У космонавтов есть вымпелы на форме, такой же из этой экспедиции будет в планетарии», – отметил Владимир Колпаков. Кроме того, в распоряжении Псковского планетария уже есть конверт с автографами космонавтов, которые побывали на борту «Союз МС-22». Среди них есть автограф российского космонавта-испытателя отряда космонавтов Роскосмоса Сергея Прокофьева.

Фото ПАИ

По словам Владимира Колпакова, такую возможность Псковскому планетарию предоставили коллеги из Екатеринбурга при непосредственном участии директора планетария в Екатеринбурге Валентина Прокопьева (брата космонавта Сергея Прокопьева).

«Его брат сейчас на МКС, поэтому у него побольше немножечко [возможностей], чем у нас, в плане нахождения каких-то экспонатов. Но благодаря нашему общению, нашей дружбе он сказал, что и нашему планетарию тоже с экспонатами поможет», – рассказал директор Псковского планетария.

Он также отметил, что ещё одним достоянием выставки станут вещи, которые Псковскому планетарию подарил космонавт-испытатель, Герой России Сергей Кудь-Сверчков. «Он подарил фотографию Пскова: вид из космоса, с борта МКС, – со своим автографом», – сказал Владимир Колпаков.

Сейчас для экспозиции в Псковском планетарии готовят несколько небольших витрин, а затем начнётся выкладка уникальных артефактов, уточнил директор учреждения.

Отметим, что в конце июня Сергей Кудь-Сверчков гостил и работал в Пскове. В частности, он провёл встречу с детьми в Псковском планетарии. Также космонавт-испытатель стал гостем программы «Интервью недели» на «Первом Псковском».

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