Жительницу Бежаницкого района будут судить за продажу самогона

19:35, 31 июля 2023, ПАИ

Жительницу Бежаницкого района обвиняют в незаконном сбыте алкоголя. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службу СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, обвиняемая изготавливала у себя дома алкоголь и продавала местным жителям. Правоохранители присекли её деятельность в апреле 2023 года.

В ходе следственных действий по месту жительства обвиняемой изъята изготовленная кустарным способом спиртосодержащая жидкость. Ранее женщина привлекалась к административной ответственности за аналогичные факты.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.