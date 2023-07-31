Жительницу Бежаницкого района будут судить за продажу самогона
Жительницу Бежаницкого района обвиняют в незаконном сбыте алкоголя. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службу СУ СК РФ по Псковской области.
По версии следствия, обвиняемая изготавливала у себя дома алкоголь и продавала местным жителям. Правоохранители присекли её деятельность в апреле 2023 года.
В ходе следственных действий по месту жительства обвиняемой изъята изготовленная кустарным способом спиртосодержащая жидкость. Ранее женщина привлекалась к административной ответственности за аналогичные факты.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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