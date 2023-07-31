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Общество

Верхний слой асфальта начали укладывать на улице Коммунальной в Пскове

Верхний слой асфальта начали укладывать на улице Коммунальной в Пскове, сообщил в своём телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

«В планах – завершить работу за четыре дня. Затем подрядчик приступит к нанесению разметки», – написал Борис Елкин.

Дорожные работы будут вестись на одной стороне проезжей части в ночное время, с 20:00 до 6:00. Сегодня верхний слой асфальта укладывают на участке от улицы Балтийской до улицы Западной.

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