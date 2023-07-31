Верхний слой асфальта начали укладывать на улице Коммунальной в Пскове
Верхний слой асфальта начали укладывать на улице Коммунальной в Пскове, сообщил в своём телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.
«В планах – завершить работу за четыре дня. Затем подрядчик приступит к нанесению разметки», – написал Борис Елкин.
Дорожные работы будут вестись на одной стороне проезжей части в ночное время, с 20:00 до 6:00. Сегодня верхний слой асфальта укладывают на участке от улицы Балтийской до улицы Западной.
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