Верхний слой асфальта начали укладывать на улице Коммунальной в Пскове

22:53, 31 июля 2023, ПАИ

Верхний слой асфальта начали укладывать на улице Коммунальной в Пскове, сообщил в своём телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

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«В планах – завершить работу за четыре дня. Затем подрядчик приступит к нанесению разметки», – написал Борис Елкин.

Дорожные работы будут вестись на одной стороне проезжей части в ночное время, с 20:00 до 6:00. Сегодня верхний слой асфальта укладывают на участке от улицы Балтийской до улицы Западной.