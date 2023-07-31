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Общество

32 услуги на платформе «Мой экспорт» получили псковские организации с начала года

32 услуги благодаря цифровой платформе «Мой экспорт» получили организации Псковской области с начала года. Об этом ПАИ сообщили в Российском экспортном центре.

Всего на сервисной платформе зарегистрировано 25 организаций региона, десять из них активно пользуются её услугами.

Цифровая платформа «Мой экспорт» (ИС «Одно окно») – это комплексная цифровая экосистема, которая призвана обеспечить бизнесу онлайн-доступ к государственным и иным услугам, сопровождающим выход компаний на экспорт.

На базе платформы также работает витрина для поставщиков услуг «Профессионалы экспорта», задача которой расширение набора услуг, которые экспортёр сможет получать дистанционно по принципу одного окна, в том числе от коммерческих компаний.

Сервис обеспечивает вовлечение в первую очередь юридических, а также логистических, аналитических и других организаций, осуществляющих экспортный консалтинг, в развитие российского экспорта, создавая как для экспортёров, так и для поставщиков услуг удобный цифровой рынок.

Сервис «Мой бизнес» создан АО «Российский экспортный центр» в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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