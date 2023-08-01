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Общество

Больше половины опрошенных псковичей готовы работать по вахте

69 % опрошенных соискателей и работающих граждан в Псковской области в целом готовы рассматривать предложения о вахтовой работе. Об этом следует из исследования крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Из них, 8 % в любом случае при поиске работы просматривает вахтовые вакансии. Еще 38 % местных жителей готовы попробовать вахту, если работодатель предложит интересную работу. 10 % опрошенных в целом не против вахтовой работы, но только если компанию-работодателя порекомендуют знакомые и друзья. Также 13 % готовы пойти работать по вахте, но только в исключительных обстоятельствах.

С другой стороны, 31 % местных жителей заявили, что ни при каких обстоятельствах работать по вахте не будут. Чаще других настроены против вахты молодые работники от 18 до 24 лет. А вот если получат интересное рабочее предложение готовы стать вахтовиком почти каждый второй опрошенный респондент в возрасте от 45 до 54 лет. 

В регионах больше других заинтересованы в вахтовом методе работы жители Дальнего Востока (74 % опрошенных готовы рассмотреть такие предложения о работе), Сибири (76 %) и Юга России (71 %). А вот реже других интересуются вахтой жители Урала (59 %).

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