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B Poccии cдeлaют пepepacчёт пeнcий paбoтaющим пeнcиoнepaм

Перерасчёт пенсий работающим пенсионерам в России произойдёт 1 августа, а максимальная сумма начисления составит около 370 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольгу Дайнеко.

Фото: ПАИ

«Размер увеличения пенсии у разных пенсионеров отличается: чем выше была зарплата в прошлом году (страховые взносы с неё), тем больше баллов заработано и выше «добавка». Максимально начисляется из расчёта стоимости не более трёх пенсионных баллов, то есть приблизительно 360-370 рублей – в зависимости от года назначения пенсии. Перерасчёт происходит автоматически, и обращаться в Социальный фонд России пенсионеру не нужно», – разъяснила она.

По словам эксперта, перерасчёт положен работавшим в 2022 году пенсионерам, тем, кому в июле исполнилось 80 лет – прибавка составит 7567,33 рублей, а также пенсионерам с инвалидностью, которым в июле была установлена более «тяжёлая» группа. 

«Перерасчёт пенсий 1 августа положен <...> пенсионерам из числа лётчиков и шахтёров, имеющих выслугу лет (25 лет – мужчины и 20 лет – женщины, ушедшие по состоянию здоровья 20 и 15 лет соответственно), подавшим заявление о назначении доплаты/перерасчёта пенсии в период с 1 апреля по 30 июня этого года», – добавила Ольга Дайнеко.

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