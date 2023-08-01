Пскович перевёл деньги мошенникам, чтобы помочь знакомому
24-летний житель Псковского района хотел одолжить деньги знакомому, но стал жертвой мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Молодой человек рассказал, что в середине месяца в социальной сети он получил сообщение от знакомого, который просил одолжить ему 9000 рублей. Пскович перевёл через банковское приложение нужную сумму на указанные реквизиты, а затем понял, что стал жертвой злоумышленников, которые взломали аккаунт знакомого в соцсетях.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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