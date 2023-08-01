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Общество

Жильцы псковских многоэтажек оказались заблокированы в собственном дворе

Жители дома № 28 на улице Завеличенской в деревне Борисовичи Псковского района оказались заблокированными – они не могут выехать на машинах со двора своего дома. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

«Утром экскаватор перекопал выезд по полю. Теперь ни скорая, ни «Экопром», ни строительная техника на стройки не проедет. А жильцы не могут покинуть двор на машинах. Шлагбаум у соседей закрыт, на другой дороге – бетонный блок, теперь на поле – канава», – сообщила местная жительница.

Другая женщина в свою очередь заявила, что проблем с выездом со двора не было.

«Жители Завеличенской, 28 забыли написать, с чего это всё началось. А шлагбаум на улице Балтийская, 1 с момента раскопок поля был поднят», – прокомментировала ситуацию она.

Напомним, ранее мы писали, что жильцы этих многоэтажек не могут поделить парковку. Все подробности скандальной истории можно прочитать по ссылке.

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