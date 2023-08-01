Жильцы псковских многоэтажек оказались заблокированы в собственном дворе

10:48, 01 августа 2023, ПАИ

Жители дома № 28 на улице Завеличенской в деревне Борисовичи Псковского района оказались заблокированными – они не могут выехать на машинах со двора своего дома. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Утром экскаватор перекопал выезд по полю. Теперь ни скорая, ни «Экопром», ни строительная техника на стройки не проедет. А жильцы не могут покинуть двор на машинах. Шлагбаум у соседей закрыт, на другой дороге – бетонный блок, теперь на поле – канава», – сообщила местная жительница.

Другая женщина в свою очередь заявила, что проблем с выездом со двора не было.

«Жители Завеличенской, 28 забыли написать, с чего это всё началось. А шлагбаум на улице Балтийская, 1 с момента раскопок поля был поднят», – прокомментировала ситуацию она.

Напомним, ранее мы писали, что жильцы этих многоэтажек не могут поделить парковку. Все подробности скандальной истории можно прочитать по ссылке.