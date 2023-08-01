Насмерть сбившего пенсионерку в Новосокольническом районе водителя нашли
Полицейские нашли водителя, сбившего насмерть пенсионерку в Новосокольническом районе, сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Полицейские установили, что за рулём большегруза DAF находился 47-летний великолучанин.
Напомним, что 25 июля в деревне Пожары Новосокольнического района водитель автомобиля сбил пешехода и скрылся с места происшествия. От полученных травм сбитая 64-летняя женщина скончалась в больнице.
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