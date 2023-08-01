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Общество

Купольные научно-популярные фильмы показывают в Псковском планетарии

Кино в куполе диаметром восемь метров можно увидеть в Псковском планетарии. Об этом рассказал директор учреждения, руководитель научно-просветительского проекта «Поехали» Владимир Колпаков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ. На фото: Владимир Колпаков

«Когда ты поднимаешь голову, то видишь перед собой феерическое звёздное небо. У нас в планетарии купол диаметром восемь метров, и при накопленных проекциях, собственно, весь купол превращается в экран. То есть ты можешь покрутить головой вверх, вниз, вправо, влево – и со всех сторон увидишь картинку, которая не будет растянута», – рассказал он.

По словам гостя эфира, большая часть представленных фильмов – зарубежного производства.

«Фильмы очень дорогие. Самый-самый дешёвый фильм, буквально на пять минут короткометражка, стоит, по-моему, около пяти тысяч рублей. А цена нормальных фильмов может доходить до нескольких тысяч евро», – объяснил Владимир Колпаков.

Отметим, что на средства Фонда президентских грантов Псковский планетарий закупил 20 современных научно-популярных фильмов за 500 тысяч рублей, которые адаптированы на всю площадь купола и создают у зрителей эффект реального присутствия.

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