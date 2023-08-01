Около полумиллиона рублей перевели мошенникам псковичи за сутки

11:38, 01 августа 2023, ПАИ

Около 450 тысяч рублей перевели мошенникам жители Псковской области за сутки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 39-летней псковичке неизвестный предложил заработать через интернет-площадку. Женщина согласилась и для первой инвестиции взяла кредит на более 400 тысяч рублей и перевела их на указанные собеседником счета.

66-летней пенсионерке звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и рассказал, что кто-то пытается оформить несанкционированный доступ к её счёту. Собеседник предложил провести процедуру блокировки, но для этого денежные средства со счёта необходимо вывести на временный безопасный. Женщина перевела злоумышленнику 31 тысячу рублей. А когда поняла, что стала жертвой мошенников, – обратилась за помощью в полицию.

А пенсионер из Опочки решил приобрести мотопомпу через сайт инструментов. Мужчина перешёл по ссылке на неизвестном сайте и оплатил товар, однако заявленного насоса для перекачивания жидкости опочанин так и не получил. В результате чего житель региона лишился почти пяти тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.