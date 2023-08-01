Порядка 260 больных раком лёгкого регистрируют ежегодно в Псковской области

13:07, 01 августа 2023, ПАИ

Порядка 260-270 новых пациентов, имеющих раковые заболевания, связанные с дыхательной системой, регистрируют ежегодно в Псковской области. Об этом сообщил главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По его словам, на данный момент в регионе насчитывается порядка 500 пациентов, которые состоят на динамическом наблюдении и проходят радикальное лечение.

Гость медиацентра рассказал, что ежегодно в Псковской области рак лёгкого занимал первое место по заболеваемости среди мужчин. Однако в прошлом году на первое место вышел рак предстательной железы, а рак лёгкого оказался на втором.

«Подчеркну, что 75-77 % выявленных раковых заболеваний происходит на третьей-четвёртой стадии», – обратил внимание Александр Юров.

Главврач подчеркнул, что рак лёгких – агрессивная опухоль, которая может развиваться от двух-трёх месяцев до 1,5 лет. По словам Александра Юрова, основная опасность заболевания – отсутствие симптоматики на ранних стадиях.