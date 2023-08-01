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Общество

Рекламные вывески в Великих Луках приводят в соответствие с дизайн-кодом 

Работа по приведению рекламных вывесок в соответствие с дизайн-кодом идет в Великих Луках. Об этом пишет портал Luki-News.

Фото: https://luki-news.ru/

При этом внимание уделяется преображению вывесок в центре города, которые должны быть написаны отдельными буквами и символами без использования подложки.

«Слишком много рекламы, вывесок, каждый объект хочет выделиться, и на фоне всего красивая архитектура зданий в центральной части города потерялась, мы хотим вытянуть ее на первый план, чтобы радовать глаз и открывались видовые панорамы с красивой архитектурой зданий», – рассказала начальник отдела перспективной застройки комитета по строительству, архитектуре и градостроительству Маргарита Мищенкова.

По её словам, недавно дом на перекрестке Ленина – Некрасова капитально отремонтировали, и предпринимателям был дан год, чтобы установить новые вывески. Тем, кто этого до сих пор не сделал, направляются предписания.

«На основании предписаний выданных, если они сами не демонтируют свои вывески, будет принудительный демонтаж с последующим изысканием средств предпринимателей на эти работы», – отметила Маргарита Мищенкова.

В администрации города напомнили, что привести в порядок нужно и внешний вид самого здания.

Напомним, что в 2022 году по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова был разработан и принят дизайн-код Пскова, который включает правила размещения вывесок, оформления ярмарок и нестационарных торговых объектов. В конце мая депутаты Псковской городской Думы внесли изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова, дополнив раздел о правилах размещения вывесок пунктом об ответственности за неприведение объекта в соответствие с дизайн-кодом в установленные сроки.

В мае 2023 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил дорожную карту внедрения дизайн-кода в регионе. Он подчеркнул, что внедрение дизайн-кода будет включено в KPI глав городских и районных администраций. Главный дедлайн по дорожной карте – 1 сентября.

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