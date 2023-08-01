32-ю годовщину со дня образования отмечает дежурная служба Росгвардии

13:46, 01 августа 2023, ПАИ

Военнослужащие и сотрудники дежурной службы войск национальной гвардии РФ отмечают свой профессиональный праздник 1 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Оперативные дежурные ведомства в круглосуточном режиме осуществляют сбор оперативной информации, принимают необходимые меры к выполнению текущих задач, а также координируют действия подразделений ведомства.

В пресс-службе отметили, что от профессионализма и слаженности действий сотрудников дежурной службы зависит качество выполняемых задач, направленных на обеспечение безопасности граждан.

Свою историю служба ведёт с 1991 года, когда в составе Главного управления командующего внутренними войсками МВД СССР была образована дежурная служба. В 1995 году её преобразовали в отдел (дежурной службы) Главного штаба ГКВВ МВД России, на основе которого в 2016 году был сформирован Центральный командный пункт Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.