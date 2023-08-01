Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 2 августа

14:44, 01 августа 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 2 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами пройдут кратковременные дожди, днём – в большинстве районов кратковременные дожди и местами грозы.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 9-14 метров в секунду, при грозе он будет порывистым.

Температура воздуха по области ночью составит от +12 до +17 градусов, днём – от +24 до +29 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.