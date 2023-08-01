Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

У почти 36 тысяч работающих псковичей выросли страховые пенсии

Для 35,6 тысячи работающих пенсионеров Псковской области повышаются страховые пенсии с 1 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

Фото: ПАИ

С 1 августа Социальный фонд России проведёт беззаявительный перерасчёт страховых пенсий работавших в 2022 году пенсионеров.

Корректировка выплат затронет всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Выплаты также будут увеличены получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счёт человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат.

В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчёт зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента.

По предварительным данным, перерасчёт страховых пенсий в этом году получит более 35,6 тысячи псковских пенсионеров.

Августовский перерасчёт, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, происходит автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги будут перечислены всем работающим и неработающим пенсионерам в августе по стандартному графику.

Для этого специалисты всех отделений Социального фонда в июле заблаговременно провели необходимые мероприятия по корректировке размеров пенсионных выплат, уточнили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 августа 2023

Участницам акселератора Lady007 расскажут о построении системы продаж в бизнесе

01 августа 2023

Курсанты набора текущего года отправились на учебную базу для профессионального обучения

01 августа 2023

У почти 36 тысяч работающих псковичей выросли страховые пенсии

01 августа 2023

Всероссийский рекорд по приготовлению ухи хотят поставить на фестивале «Наше море» в Гдове

01 августа 2023

Интерактивные программы и мастер-классы: семьи с детьми приглашают в Псковский музей

01 августа 2023

Рейд по профилактике ДТП с мототранспортом провели сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области

01 августа 2023

Более 90 миллионов рублей направил комитет по соцзащите на пособия псковичам

01 августа 2023

Количество арт-объектов увеличат на Днях Псковской области в Витебске в 2024 году


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...