У почти 36 тысяч работающих псковичей выросли страховые пенсии

17:51, 01 августа 2023, ПАИ

Для 35,6 тысячи работающих пенсионеров Псковской области повышаются страховые пенсии с 1 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

С 1 августа Социальный фонд России проведёт беззаявительный перерасчёт страховых пенсий работавших в 2022 году пенсионеров.

Корректировка выплат затронет всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Выплаты также будут увеличены получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счёт человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат.

В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчёт зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента.

По предварительным данным, перерасчёт страховых пенсий в этом году получит более 35,6 тысячи псковских пенсионеров.

Августовский перерасчёт, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, происходит автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги будут перечислены всем работающим и неработающим пенсионерам в августе по стандартному графику.

Для этого специалисты всех отделений Социального фонда в июле заблаговременно провели необходимые мероприятия по корректировке размеров пенсионных выплат, уточнили в пресс-службе.