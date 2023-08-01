Осуждённые благоустроили воинское захоронение на острове имени Залита

15:21, 01 августа 2023, ПАИ

Ограждение для воинского захоронения установили осуждённые исправительной колонии № 4 на острове имени Залита. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Итогом реализации контракта, заключённого между ИК-4 УФСИН России по Псковской области и районной администрацией, стал монтаж ограждения для воинского захоронения. Кроме того, у местных жителей появились новые торговые прилавки, на которых они могут разместить рыбу и сувениры для туристов.

Весной этого года исправительное учреждение приступило к выполнению договорных обязательств. Через несколько месяцев на площадке расположилась прочная конструкция из металлического штакетника, изготовленная на производственном участке ИК-4. Параллельно со сбором ограждения осуждённые занимались и установкой павильонов для розничной торговли, оформленных в едином стиле.

В пресс-службе ведомства отметили, что в ближайшее время работы по облагораживанию местного ландшафта продолжатся.