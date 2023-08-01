Два человека погибли из-за неосторожного курения в Псковской области

16:46, 01 августа 2023, ПАИ

Два человека погибли при пожаре из-за неосторожного обращения с огнём при курении в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сегодня, 1 августа, в 00:53 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Чириковской в деревне Пяшино Новосокольнического района.

В результате пожара полностью сгорел жилой дом и хозяйственная постройка.

Во время ликвидации пожара сотрудники МЧС также обнаружили погибших 72-летнего мужчину и 69-летнюю женщину.

Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении внутри дома.