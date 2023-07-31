Ольга Тимофеева рассказала об эмоциях белорусов от Дней Псковской области в Витебске

12:17, 31 июля 2023, ПАИ

Комментарии белорусов в сторону Дней Псковской области в Витебске назвала председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева в эфире программы «Псковский телеграм Online».

«В солнечном Витебске хорошо, нас витебляне встретили очень хорошо. В пятницу, 28 июля, у нас был первый показ мультимедийного шоу, там собралось 15 тысяч жителей. Ну а в субботу было очень много гостей на площадке. Пока точное количество нам не сказали, но вместе с тем отзывы уже замечательные», – отметила Ольга Тимофеева.

Она рассказала, что увидела съёмки шоу и послушала, о чём говорят жители. «Во-первых, говорили: «Наша Двина ещё такого не видела». Был ещё комментарий: «В последний раз 42 года назад к нам Ольга приезжала», – у них была какая-то постановка на реке, Ольга – это также основательница Витебска. И третий комментарий был очень интересный: «У нас на уровне государства такого не было». Я считаю, что это наивысшая похвала. И это не только нашего шоу, вся наша площадка была очень достойно представлена. Это и наши торговцы, и коллективы», – заключила Ольга Тимофеева.

Отметим, что со всеми новостями о ходе Дней Псковской области в Витебске можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

Напомним, мероприятие проводилось в соответствии с решением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, принятым на встрече с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным в рамках рабочего визита делегации Витебского областного исполнительного комитета в Псковскую область в июле 2022 года.