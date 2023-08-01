Благоустройство парка у реки Милёвки в Пскове завершено на 80 %
Ход работ по благоустройству территории парка у реки Милёвки в Пскове проинспектировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки сегодня, 1 августа, передаёт корреспондент.
По задумке, парк должен стать комфортным местом для отдыха и занятий спортом для псковичей и гостей города.
Подрядчик отметил, что уже 80 % объекта готово, в сроки они укладываются. Объект планируют сдать до 31 августа, как и заявлено в контракте.
«Стадион почти готов, осталось установить ограждение и пару тренажёров, впереди ещё монтаж одной детской площадки. Всего их две: для маленьких детей и для взрослых от 13 лет, кое-где надо доложить асфальт в правой части парка», – сказал подрядчик.
Он также отметил, что озеленение территории выполнено на 80 %.
В парке будут действовать две баскетбольные и одна волейбольная площадки, предусмотрена установка туалетного модуля.
Отметим, основной целью проведения мероприятий по благоустройству территории общего пользования парка у реки Милёвки является повышение комфортности городских зелёных территорий и многофункционального использования.
Напомним, что за благоустройство данной территории проголосовали жители Пскова в 2021 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
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