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Общество

Благоустройство парка у реки Милёвки в Пскове завершено на 80 %

Ход работ по благоустройству территории парка у реки Милёвки в Пскове проинспектировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки сегодня, 1 августа, передаёт корреспондент.

Фото здесь и далее: ПАИ

По задумке, парк должен стать комфортным местом для отдыха и занятий спортом для псковичей и гостей города.

Подрядчик отметил, что уже 80 % объекта готово, в сроки они укладываются. Объект планируют сдать до 31 августа, как и заявлено в контракте.

«Стадион почти готов, осталось установить ограждение и пару тренажёров, впереди ещё монтаж одной детской площадки. Всего их две: для маленьких детей и для взрослых от 13 лет, кое-где надо доложить асфальт в правой части парка», – сказал подрядчик.

Он также отметил, что озеленение территории выполнено на 80 %.

В парке будут действовать две баскетбольные и одна волейбольная площадки, предусмотрена установка туалетного модуля.

Отметим, основной целью проведения мероприятий по благоустройству территории общего пользования парка у реки Милёвки является повышение комфортности городских зелёных территорий и многофункционального использования.

Напомним, что за благоустройство данной территории проголосовали жители Пскова в 2021 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

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