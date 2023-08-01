Парк на реке Милёвке благоустроят в рамках нацпроекта

20:34, 01 августа 2023, ПАИ

Парк на реке Милевке вблизи Инженерной улицы благоустраивается по нацпроекту «Жильё и городская среда». Территория площадью больше 13 тыс. кв. метров была выбрана жителями города по итогам рейтингового голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как отметил депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, за этот парк псковичи голосовали активнее всего.

Здесь обустроены тротуары, установлен туалетный модуль, монтируются спортивные площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола и уличные тренажёры для индивидуальных занятий. Отдельно губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил детскую площадку: «Крепкая, надёжная! При бережной эксплуатации прослужит долго».

Глава региона уточнил у подрядчика, что сделано для того, чтобы парковая инфраструктура не страдала от весеннего паводка. Специалист ответил, что на территории предусмотрены уклоны и укреплены берега.

Всего на реализацию проекта направлено около 45 миллионов рублей. Объект должен быть готов к концу августа.