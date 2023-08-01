Научно-исследовательские работы проводятся в церкви Михаила Архангела

20:57, 01 августа 2023, ПАИ

В настоящее время в объекте культурного наследия федерального значения «Церковь Михаила Архангела с колокольней» XIV века проводятся научно-исследовательские работы. Об этом сообщил телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)».

В рамках проводимых работ раскрыты заложенные ранее неизвестные элементы конструкции памятника. Специалисты определяют состояние и датировки выявленных объёмов.

На площади памятника установлено 100 зондажей. Раскрытие штукатурных слоёв помогает определять строительные периоды.

Во время предпроектных обследований выявлены неизвестные ранее фундаменты со стороны алтарной части и зафиксированы три каменные керамиды – уникальные произведения декоративно-прикладного искусства, встречающиеся только в Псковском регионе.

Работы ведутся по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Отметим, церковь Михаила Архангела – один из ранних памятников псковской школы зодчества. Входит в список ЮНЕСКО.