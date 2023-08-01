В аэропорту Минска транслируется видеоролик о Псковской области

21:58, 01 августа 2023, ПАИ

Видеоролик о красоте и достопримечательностях Псковской области транслируется на экранах национального аэропорта Минск. Об этом сообщил телеграм-канал «Официальный канал Псковской области».

Теперь пассажиры, которые находятся в ожидании своего рейса, а также встречающие и провожающие могут вдохновиться пейзажами и архитектурой нашего гостеприимного региона, наметить план будущих путешествий в Псковскую область, которая теперь стала гораздо ближе благодаря запущенному авиасообщению.