День ВДВ отмечают в России 2 августа

07:00, 02 августа 2023, ПАИ

Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск (День ВДВ), установленный указом президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года, сообщает calend.ru.

Памятная дата способствует возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы и установлена в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.

Сегодня Воздушно-десантные войска (ВДВ) – род войск Вооружённых сил РФ, являющийся средством Верховного главнокомандования ВС и предназначенный для охвата противника в воздухе и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развёртывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций, а также по прикрытию (обороне) отдельных направлений, районов, открытых флангов, блокированию и уничтожению высаженных воздушных десантов, прорвавшихся группировок противника и выполнения других задач.

Традиционно в этот день повсеместно в российских городах проходят памятные и праздничные мероприятия, устраиваются показательные выступления воинов-десантников и парашютистов, демонстрация военной техники, которая находится на вооружении в ВДВ, встречи с ветеранами ВДВ, благотворительные акции и народные гулянья.