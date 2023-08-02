Борис Елкин поздравил десантников с Днём ВДВ
Глава Пскова Борис Елкин поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск Российской Федерации. Об этом глава города написал в своём телеграм-канале.
Он отметил, что для Псковской области это особенный праздник, так как на территории региона дислоцируется 76-я десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия.
«Воздушно-десантные войска по праву считаются элитой Вооруженных сил России, эталоном воинской доблести и отваги. В самых сложных ситуациях воины в голубых беретах демонстрируют исключительную стойкость, решительность и силу духа», – написал Борис Елкин.
Также он выразил уважение за боевые заслуги и высокий профессионализм при исполнении воинского долга военнослужащими.
«Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!» – заключил глава Пскова.
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