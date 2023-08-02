Дождь и гроза ожидаются сегодня в Пскове
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области сегодня, 2 августа. Об этом сообщает официальный телеграм-канал.
Днём местами пройдут грозы и ливни. Будет дуть умеренный ветер южных направлений, при грозе он будет порывистым.
Температура воздуха по области днём составит от +23 до +28, ночью – от +12 до +17.
В Пскове пройдут кратковременные дожди, днём возможна гроза. Температура днём ожидается от +24 до +26, ночью – от +14 до +16.
В Великих Луках также будут кратковременные дожди, днём возможна гроза. Температура днём – от +26 до +28, ночью – от +15 до +17.
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