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Общество

На 5,1% выросли перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге

В январе – июле 2023 года на Октябрьской железной дороге перевезли 95,4 млн пассажиров, что на 5,1 % превышает показатели аналогичного периода 2022 года. Из них 83,9 млн составили пассажиры пригородного сообщения (+4,5 %), 11,5 млн – пассажиры дальнего следования (+9,1 %). Об этом ПАИ сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Пассажирооборот по итогам семи месяцев вырос на 8,1 % и составил 11,7 млрд пассажиро-километров, в том числе в пригородном сообщении – 3,2 млрд пассажиро-километров (+5,3 %), в дальнем следовании – 8,5 млрд пассажиро-километров (+9,2 %).

В июле 2023 года на Октябрьской железной дороге перевезли 16,2 млн пассажиров, что на 0,5 % выше уровня июля 2022 года. Из них в пригородном сообщении – 13,8 млн пассажиров (-0,4 %), в дальнем следовании – 2,4 млн пассажиров (+6,2 %).

Пассажирооборот в июле составил 2,4 млрд пассажиро-километров, что на 3,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 587 млн пассажиро-километров (-0,3 %), в дальнем следовании – 1,8 млрд пассажиро-километров (+4,8 %).

Напомним, в 2018 году была запущена первая «Ласточка» по маршруту Псков – Санкт-Петербург, которая за эти годы стала одним из наиболее востребованных рейсов. В 2019 году «Ласточка» связала Псков, Новгород и Петрозаводск. Пригородное железнодорожное сообщение охватывает более 30 маршрутов. В 2020 году запущено пригородное железнодорожное сообщение по маршруту Псков – Великие Луки, в 2021 году – Великие Луки – Себеж. В этом году на дачный период открыли дополнительный маршрут Великие Луки – Невель.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что в общей сложности железнодорожным транспортом в Псковской области за прошлый год воспользовался почти один миллион пассажиров.

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