Александр Котов: Ратные подвиги гвардейцев-десантников никогда не будут забыты

09:45, 02 августа 2023, ПАИ

Десантников и ветеранов Воздушно-десантных войск от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично с профессиональным праздником поздравил спикер регионального парламента Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Люди особой закалки – так говорят о тех, кто служит в ВДВ. Такую оценку десантники заслужили отчаянной храбростью, железной волей, несокрушимой силой и беззаветной преданностью Родине», – отметил Александр Котов.

По его словам, вся история Воздушно-десантных войск России доказывает, что, если страна и народ нуждаются в защите, «крылатая пехота» не подведёт, даже если за исполнение приказа десантникам придётся заплатить собственной жизнью.

«Сегодня воины в голубых беретах участвуют в специальной военной операции и на поле боя демонстрируют высочайший профессионализм, мужество и стойкость. Ратные подвиги гвардейцев-десантников во имя Отечества никогда не будут забыты. Слава Воздушно-десантным войскам России! С Днём ВДВ!» – заключил спикер облсобрания.