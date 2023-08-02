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Александр Котов: Ратные подвиги гвардейцев-десантников никогда не будут забыты

Десантников и ветеранов Воздушно-десантных войск от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично с профессиональным праздником поздравил спикер регионального парламента Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Люди особой закалки – так говорят о тех, кто служит в ВДВ. Такую оценку десантники заслужили отчаянной храбростью, железной волей, несокрушимой силой и беззаветной преданностью Родине», – отметил Александр Котов.

По его словам, вся история Воздушно-десантных войск России доказывает, что, если страна и народ нуждаются в защите, «крылатая пехота» не подведёт, даже если за исполнение приказа десантникам придётся заплатить собственной жизнью.

«Сегодня воины в голубых беретах участвуют в специальной военной операции и на поле боя демонстрируют высочайший профессионализм, мужество и стойкость. Ратные подвиги гвардейцев-десантников во имя Отечества никогда не будут забыты. Слава Воздушно-десантным войскам России! С Днём ВДВ!» – заключил спикер облсобрания.

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