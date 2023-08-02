19-летний житель Палкинского района отправится в тюрьму за убийство знакомого

10:25, 02 августа 2023, ПАИ

19-летнего жителя Палкинского района осудили на 5,5 лет тюрьмы за убийство знакомого. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что в октябре 2022 года во время распития спиртных напитков между палкинцем и его 55-летним знакомым произошла ссора. Злоумышленник нанёс мужчине не менее 25 ударов руками и металлическим совком по голове, туловищу, рукам и ногам. Согласно заключению эксперта, множественные переломы рёбер и перелом грудины повлекли смерть мужчины.

По факту совершения преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ, палкинцу назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.