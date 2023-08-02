Псковичи примут участие в чемпионате России по лёгкой атлетике
Псковичи Кирилл и Филипп Шабановы примут участие в чемпионате России по лёгкой атлетике в дисциплине бег на 110 метров с барьерами. Соревнования пройдут с 3 по 6 августа в Челябинске. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер и отец спортсменов Георгий Шабанов.
«Подводка к соревнованиям получилась хорошая, – отметил Георгий Шабанов. – Готовы на хороший результат».
Также тренер уточнил, что дисциплина барьерный бег, где выступят псковичи, пройдёт в последний день соревнований.
Напомним, что, помимо Филиппа и Кирилла Шабановых, участницей чемпионата России станет псковичка Наталья Спиридонова.
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01 августа 2023
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