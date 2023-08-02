Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичи примут участие в чемпионате России по лёгкой атлетике

Псковичи Кирилл и Филипп Шабановы примут участие в чемпионате России по лёгкой атлетике в дисциплине бег на 110 метров с барьерами. Соревнования пройдут с 3 по 6 августа в Челябинске. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер и отец спортсменов Георгий Шабанов.

Фото ПАИ

«Подводка к соревнованиям получилась хорошая, – отметил Георгий Шабанов. – Готовы на хороший результат».

Также тренер уточнил, что дисциплина барьерный бег, где выступят псковичи, пройдёт в последний день соревнований.

Напомним, что, помимо Филиппа и Кирилла Шабановых, участницей чемпионата России станет псковичка Наталья Спиридонова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 августа 2023

Псковичи примут участие в чемпионате России по лёгкой атлетике

01 августа 2023

Дедовичские ребята откроют гала-концерт в Пскове

01 августа 2023

В Великих Луках планируется реконструкция набережной

01 августа 2023

Желающих приглашают сплавляться в верховьях реки Великой в Себежском районе

01 августа 2023

Парк на реке Милёвке благоустроят в рамках нацпроекта 

01 августа 2023

Новый ФОКОТ открылся в деревне Родина Псковского района

01 августа 2023

Курсанты набора текущего года отправились на учебную базу для профессионального обучения

01 августа 2023

Псковичи могут выиграть мячи с автографами местных футболистов


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...